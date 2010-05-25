Сафин Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1952
Дата смерти25.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1975
Сын: Сафин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Сафина Зэля Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафина Зэля Александровна
Каменка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
25.05.2010
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область