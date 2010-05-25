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Сафин Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1952

Дата смерти

25.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1975

Сын: Сафин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Сафина Зэля Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Зэля Александровна

Каменка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
25.05.2010
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область