Околелов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
04.05.1917
Сын: Околелов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Гавриловна
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно