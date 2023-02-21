Околелов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Околелов Абрам Иванович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Околелов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
04.05.1917

Сын: Околелов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Гавриловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Ефимия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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