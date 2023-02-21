Трясцина Васса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти29.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Трясцин Виссарион Яковлевич
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евлампия Яковлевна
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кирякова Апроксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Смерть
29.07.1890
Причина смерти: Естественная смерть/старость