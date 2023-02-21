Трясцина Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина Васса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

29.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Трясцин Виссарион Яковлевич

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Трясцин Трифон (Трофим)

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Трясцин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евлампия Яковлевна

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Трясцин Леонтий (Лев)

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Трясцин Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кирякова Апроксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
29.07.1890
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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