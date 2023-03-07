Сухово-Кобылина Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухово-Кобылина Софья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1825

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1857
Рим
Место жительства
Неизвестно
Кобылинка, Чернский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1867
Рим или с. Кобылинка, Тульская область
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