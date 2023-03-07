Сухово-Кобылина Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857
Рим
Место жительства
Неизвестно
Кобылинка, Чернский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1867
Рим или с. Кобылинка, Тульская область