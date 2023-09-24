Озолс Ян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1943
Дочь: Воронцова Лайма Яновна
Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна
Рождение ребёнка
24.07.1945
Сын: Озольс Ян Янович
Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна
Латвия, Лиепайский район, с. Дурбе хутор Лаймене
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озолс Хермина Кришевна
Смерть
Неизвестно