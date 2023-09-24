Озолс Ян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озолс Ян Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1943

Дочь: Воронцова Лайма Яновна

Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна

Рождение ребёнка
24.07.1945

Сын: Озольс Ян Янович

Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна

Латвия, Лиепайский район, с. Дурбе хутор Лаймене
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озолс Хермина Кришевна

Смерть
Неизвестно
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