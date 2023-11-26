Филлипенкова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1900
Дата смерти20.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Саплев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: Хорева Лида Александровна
Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Стогова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Филатова Вера Александровна
Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович
Смерть
20.02.1973