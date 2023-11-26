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Филлипенкова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1900

Дата смерти

20.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1900

Отец: Иван

Мать: .

Рождение ребёнка
1925

Сын: Саплев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Хорева Лида Александровна

Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Стогова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Филатова Вера Александровна

Отец ребёнка: Саплев Александр Иванович

Смерть
20.02.1973
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