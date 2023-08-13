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Сафина Амина Шамильевна
Сафина Амина Шамильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сафина Елизавета Вячеславовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Сафина Елизавета Вячеславовна
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