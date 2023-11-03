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Рыбаков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

По 19.08.1780

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Рыбаков Кирил Андреев

Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Рыбаков Алексей Андреев

Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
30.06.1770

Сын: Рыбаков Прокопий Андреев

Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Рыбаков Максим Андреев

Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Авдотья Никитина

Смерть
По 19.08.1780
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