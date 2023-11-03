Рыбаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПо 19.08.1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
30.06.1770
Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Рыбакова Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 19.08.1780