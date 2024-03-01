Казанцева Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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1944 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
1954 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Казанцев Кеша (Иннокентий?) Поликарпович

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Галина Поликарповна

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Казанцев Виктор Поликарпович

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Валентина Поликарповна

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович

Читинская обл., Петровск-Забайкальский р-н, г. Петровск-Забайкальск, ул. Ленина, д. 12, кв. 8
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Поликарп Иванович

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