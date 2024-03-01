Казанцева Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1938
Рождение ребёнка
1944
Сын: Казанцев Кеша (Иннокентий?) Поликарпович
Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Галина Поликарповна
Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1949
Рождение ребёнка
1953
Сын: Казанцев Виктор Поликарпович
Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Валентина Поликарповна
Отец ребёнка: Казанцев Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Читинская обл., Петровск-Забайкальский р-н, г. Петровск-Забайкальск, ул. Ленина, д. 12, кв. 8
Бракосочетание
Неизвестно