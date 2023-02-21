Мастрюков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1894 ст.
Сын: Мастрюков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
Зарайск, Зарайск, Московская область
На 1984 год - мещанин города Зарайска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно