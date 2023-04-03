Наумов Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Наумов Тихон

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1930