Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ищенко Владимир Павлович
Ищенко Владимир Павлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Ищенко Павел
Около 1880 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ищенко Павел
Мать: не указана
Смерть
1943
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия