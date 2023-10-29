Звездочка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездочка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махирон

Мать: Суся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минори

Мать ребёнка: Руби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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