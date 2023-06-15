Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Виноградова Вера Ивановна
Виноградова Вера Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1949
Пол
Женский
Отец
Виноградов Иван Михайлович
1904 г.р.
Мать
Виноградова (Антонова) Дарья Антоновна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949
Отец:
Виноградов Иван Михайлович
Мать:
Виноградова Дарья Антоновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь