Герасимова (Шамолина) Дарья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1891
Рождение ребёнка
05.09.1892
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1894
Сын: Герасимов Николай Сергеев
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно