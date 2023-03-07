Герасимова (Шамолина) Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Шамолина) Дарья Степанова

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Место рождения

Флорищи, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Флорищи, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.01.1891

Муж: Герасимов Сергей Васильевич

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Герасимов Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.04.1894

Сын: Герасимов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Васильевич

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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