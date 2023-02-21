Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1865
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Островский Василий Алексеевич
дер. Кюччиев Остров Сямоз.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Островский Степан Васильевич
Отец ребёнка: Островский Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно