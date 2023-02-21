Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Никитична

Анастасия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1865

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Островский Василий Алексеевич

дер. Кюччиев Остров Сямоз.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Островский Степан Васильевич

Отец ребёнка: Островский Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Островский Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close