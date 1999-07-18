Бабко Семён Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1938
Дата смерти18.07.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938
Отец: Бабко Михаил Андреевич
Мать: Бабко Фёкла Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.09.1960
Дочь: Паламарчук Алла Семёновна
Мать ребёнка: Бабко Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1964
Сын: Бабко Олег Семёнович
Мать ребёнка: Бабко Зинаида Петровна
Смерть
18.07.1999