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Бабко Семён Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1938

Дата смерти

18.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938

Отец: Бабко Михаил Андреевич

Мать: Бабко Фёкла Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.09.1960

Дочь: Паламарчук Алла Семёновна

Мать ребёнка: Бабко Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1964

Сын: Бабко Олег Семёнович

Мать ребёнка: Бабко Зинаида Петровна

Смерть
18.07.1999

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