Чалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно