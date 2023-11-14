Чалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Чалова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалова Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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