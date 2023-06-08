Топорков Терентий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорков Терентий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Топорков Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Трухина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Трухина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трухина Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1931