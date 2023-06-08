Топорков Терентий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Топорков Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Трухина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Трухина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трухина Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1931