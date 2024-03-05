Чернова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Михаил
Смерть
Неизвестно