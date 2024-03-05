Чернова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Чернов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Чернов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Михаил

Смерть
Неизвестно
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