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Линдберг Шештин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2009

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009

Отец: Линдберг Андеш

Мать: Трезубова,топоркова, Линдберг Микаела-Татьяна Викторовна