Корсунов Емельян Лаврентьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянской волости сл.Кривая Лука
Дата рождения1839
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянской волости сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1888
Сын: Корсунов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н х.Братский
Смерть
1915
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н х.Неелинский