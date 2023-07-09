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Корсунов Емельян Лаврентьевич

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Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянской волости сл.Кривая Лука

Дата рождения

1839

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянской волости сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1888

Сын: Корсунов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н х.Братский
Смерть
1915
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н х.Неелинский