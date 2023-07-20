Онучин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онучин Иван Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно