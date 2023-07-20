Онучин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онучин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онучин Иван Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Онучин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно