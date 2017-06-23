Невенчан Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невенчан Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1939

Дата смерти

23.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: Невенчаный Иван Пантелеевич

Мать: Невенчанная Мария Константиновна

Рождение ребёнка
12.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.06.2017