- Домна (Домника) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1898 ст.
Муж: - Иван Васильевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: - Иоанн Иванович
Отец ребёнка: - Иван Васильевич
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1907