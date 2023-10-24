- Домна (Домника) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Домна (Домника) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1898 ст.

Муж: - Иван Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: - Иоанн Иванович

Отец ребёнка: - Иван Васильевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1907
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