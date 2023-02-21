Медный Владимир Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
1927
Сын: Медный Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно