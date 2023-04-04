Панарина Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1896
Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров
Рождение ребёнка
13.02.1898
Дочь: Евдокея Корнеева
Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров
Рождение ребёнка
20.10.1900
Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евсюкова Мария Корнеевна
Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Анна Корнеева
Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров
Рождение ребёнка
13.10.1907
Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно