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Панарина Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Панарин Андрей Корнеев

Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Дочь: Евдокея Корнеева

Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1900

Сын: Панарин Иаков Корнеев

Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евсюкова Мария Корнеевна

Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Анна Корнеева

Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1907

Сын: Панарин Андрей Корнеев

Отец ребёнка: Панарин Корнелий Прохоров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Корнелий Прохоров

Смерть
Неизвестно