Карен Камсарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карен Камсарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Камсар

Мать: Шарлота Шмавонович

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