Красульникова (Морозова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красульникова (Морозова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
12.01.1876 ст.

Муж: Красульников Алексей Васильевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Красульников Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Красульников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Красульников Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красульникова Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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