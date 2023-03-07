Красульникова (Морозова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Красульников Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Красульников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Красульников Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красульникова Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Красульников Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно