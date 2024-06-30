Клюева-Бузаева Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева-Бузаева Марья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Клюев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1827

Сын: Бузаев Аким Трофимович

Отец ребёнка: Бузаев Трофим Тихонович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1830

Дочь: Бузаева Евдокиия Трофимовна

Отец ребёнка: Бузаев Трофим Тихонович

Смерть
Неизвестно

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