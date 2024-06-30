Клюева-Бузаева Марья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Клюев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1827
Отец ребёнка: Бузаев Трофим Тихонович
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1830
Дочь: Бузаева Евдокиия Трофимовна
Отец ребёнка: Бузаев Трофим Тихонович
Смерть
Неизвестно