Баринов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1886
Дата смерти07.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1886
Отец: Баринов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Баринов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Баринова Ольга Савельевна
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Баринова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Баринова Ольга Савельевна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Сын: Баринов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Баринова Ольга Савельевна
он - крестьянин она - иждивенка (домашняя хозяйка) отец из гр-н д.Борисово мать из гр-н д.Павловское
Смерть
07.02.1943
крупозное воспаление легких 58 лет рядовой колхозник к-з Боец