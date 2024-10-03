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Баринов Николай Андреевич

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Место рождения

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1886

Дата смерти

07.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1886

Отец: Баринов Андрей

Мать: не указана

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Ольга Савельевна

Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Баринов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Баринова Ольга Савельевна

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Баринова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Баринова Ольга Савельевна

Рождение ребёнка
07.04.1927

Сын: Баринов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Баринова Ольга Савельевна

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
он - крестьянин она - иждивенка (домашняя хозяйка) отец из гр-н д.Борисово мать из гр-н д.Павловское
Смерть
07.02.1943
Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
крупозное воспаление легких 58 лет рядовой колхозник к-з Боец

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