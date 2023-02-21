Зарубин Гавриил Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1759 ст.
Отец: Зарубин Иларион
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Зарубин Павел Гавриилович
Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Зарубин Онисим Гавриилович
Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Зарубин Максим Гавриилович
Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Зарубина Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Зарубин Антон Гавриилович
Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1791 ст.
Сын: Зарубин Авксентий Гавриилович
Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Зарубин Роман Гавриилович
Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно