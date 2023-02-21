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Зарубин Гавриил Иларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Зарубин Иларион

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Зарубин Павел Гавриилович

Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Зарубин Онисим Гавриилович

Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Зарубин Максим Гавриилович

Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Зарубина Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Зарубин Антон Гавриилович

Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
13.02.1791 ст.

Сын: Зарубин Авксентий Гавриилович

Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Зарубин Роман Гавриилович

Мать ребёнка: Зарубина Мелания Павловна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Мелания Павловна

Смерть
Неизвестно
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