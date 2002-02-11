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Олейник Александр Евгеньевич
Олейник Александр Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Артем
, Артемовский, Приморский край
Дата рождения
11.02.2002
Пол
Мужской
Отец
Олейник Евгений Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Олейник Ольга Анатольевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2002
Отец:
Олейник Евгений Сергеевич
Мать:
Олейник Ольга Анатольевна
Артем
, Артемовский, Приморский край
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