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Олейник Александр Евгеньевич

Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

11.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2002

Отец: Олейник Евгений Сергеевич

Мать: Олейник Ольга Анатольевна

Артем, Артемовский, Приморский край
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