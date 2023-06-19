Шамсихаят Зайнуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Шамсинур Усманова
Отец ребёнка: Усман Апсалямов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ризван Усманов
Отец ребёнка: Усман Апсалямов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усман Апсалямов
Смерть
Неизвестно