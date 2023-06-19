Шамсихаят Зайнуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсихаят Зайнуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Шамсинур Усманова

Отец ребёнка: Усман Апсалямов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ризван Усманов

Отец ребёнка: Усман Апсалямов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усман Апсалямов

Смерть
Неизвестно