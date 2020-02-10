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Симановская Софья Евгеньевна
Симановская Софья Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
10.02.2020
Пол
Женский
Отец
Симановский Евгений Вадимович
1992 г.р.
Мать
Симановская (Михеева) Анастасия Павловна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2020
Отец:
Симановский Евгений Вадимович
Мать:
Симановская Анастасия Павловна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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