Симановская Софья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симановская Софья Евгеньевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

10.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2020

Отец: Симановский Евгений Вадимович

Мать: Симановская Анастасия Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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