Кононенко Надежда Александровна Лупачёва Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко Надежда Александровна Лупачёва Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1974

Отец: Лупачёв Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.2000

Сын: Кононеко Никита Андреевич

Отец ребёнка: Кононеко Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
26.09.2002

Дочь: Кононенко Полина Андреевна

Отец ребёнка: Кононеко Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононеко Андрей Анатольевич

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