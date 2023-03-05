Кононенко Надежда Александровна Лупачёва Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1974
Отец: Лупачёв Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2000
Сын: Кононеко Никита Андреевич
Отец ребёнка: Кононеко Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
26.09.2002
Дочь: Кононенко Полина Андреевна
Отец ребёнка: Кононеко Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно