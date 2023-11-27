Шамба Диана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамба Диана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1973

Отец: Шамба Иван Владимирович

Мать: Кишмахова-Шамба Фатима Шахимовна

Рождение ребёнка
24.01.2004

Дочь: Конджария Алиса Муратовна

Отец ребёнка: Конджария Мурат Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конджария Ирэна Муратовна

Отец ребёнка: Конджария Мурат Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конджария Ната Муратовна

Отец ребёнка: Конджария Мурат Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конджария Мурат Анатольевич

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