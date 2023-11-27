Шамба Диана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1973
Рождение ребёнка
24.01.2004
Дочь: Конджария Алиса Муратовна
Отец ребёнка: Конджария Мурат Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конджария Ирэна Муратовна
Отец ребёнка: Конджария Мурат Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конджария Ната Муратовна
Отец ребёнка: Конджария Мурат Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно