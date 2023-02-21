(Рукина) Елизавета "Лиля" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рукина) Елизавета "Лиля"

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Рукина ?

Мать: ?

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