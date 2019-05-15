Фарниев Артем Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФарниев Артем Русланович

Фарниев Артем Русланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2019

Отец: Фарниев Руслан Зелимханович

Мать: Фарниева Салмаева Екатерина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close