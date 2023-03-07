Булатова Фекла Аникина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Булатов Семен Феофанов
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Булатов Семен Феофанов
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Пелагия Семенова
Отец ребёнка: Булатов Семен Феофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897