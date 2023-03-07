Булатова Фекла Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Фекла Аникина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Булатов Семен Феофанов

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Булатов Ермолай Семенов

Отец ребёнка: Булатов Семен Феофанов

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Пелагия Семенова

Отец ребёнка: Булатов Семен Феофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Семен Феофанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897
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