Протопопов Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротопопов Иван Тимофеев

Протопопов Иван Тимофеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Протопопов Тимофей

Мать: Протопопова Меланья

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Протопопов Иван б.

Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Протопопов Федор Иванов

Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Протопопов Иван м.

Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Протопопов Егор Иванович

Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Устинья Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1756
Ржев, город Ржев, Тверская область