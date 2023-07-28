Протопопов Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти1756
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Протопопов Тимофей
Мать: Протопопова Меланья
Рождение ребёнка
1720
Сын: Протопопов Иван б.
Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Протопопов Иван м.
Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Протопопова Устинья Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756