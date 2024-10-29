Антонов Владимир Иванович 23.05.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2019

Сын: Антонов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Минусинск Красноярский край
Развод
26.08.2024

Жена: скрыто настройками приватности

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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