Антонов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2019
Сын: Антонов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Минусинск Красноярский край
Развод
26.08.2024
Жена: скрыто настройками приватности
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край