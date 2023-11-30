Желтова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова Наталья Анатольевна

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

14.11.1965

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1641 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1965

Отец: Желтов Анатолий Иванович

Мать: Желтова Татьяна Евгеньевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
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