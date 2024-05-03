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Савельев Анатолий Александрович

Место рождения

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.04.1932

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1932

Отец: Савельев Александр Петрович

Мать: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева (Феклинова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева (Феклинова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева (Феклинова) Зинаида Ивановна

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