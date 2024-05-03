Савельев Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения29.04.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева (Феклинова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева (Феклинова) Зинаида Ивановна