Першин Виктор Алексеевич
Место рожденияМосква
Дата рождения05.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957
Москва
Бракосочетание
18.06.1981
Жена: Першина Лилия Михайловна
Москва
Рождение ребёнка
18.02.1982
Дочь: Першина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Першина Лилия Михайловна
Москва
Рождение ребёнка
30.05.1987
Сын: Першин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Першина Лилия Михайловна
Москва