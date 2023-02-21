Першин Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Виктор Алексеевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

05.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957

Отец: Першин Алексей Ефимович

Мать: Першина Варвара (Анна) Андреевна

Москва
Бракосочетание
18.06.1981

Жена: Першина Лилия Михайловна

Москва
Рождение ребёнка
18.02.1982

Дочь: Першина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Першина Лилия Михайловна

Москва
Рождение ребёнка
30.05.1987

Сын: Першин Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Першина Лилия Михайловна

Москва
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