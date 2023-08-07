Гриб Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1906
Дочь: Плис Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Гриб Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плис Марфа Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриб Евдокия
Смерть
Неизвестно