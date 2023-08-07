Гриб Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1906

Дочь: Плис Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Гриб Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плис Марфа Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриб Евдокия

Смерть
Неизвестно