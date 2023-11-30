Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федорович

Иван Федорович

Место рождения

Залужье, Бельская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федор Егоров

Мать: Устинья Федорова

Залужье, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Залужье, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Залужье, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Залужье, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евстафьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close