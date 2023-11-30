Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федор Егоров
Мать: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Евстафьева
Смерть
Неизвестно