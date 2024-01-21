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Сивухин Антоний Емельянов

Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.08.1902 ст.

Дата смерти

04.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902 ст.

Отец: Сивуха Емельян Семенович

Мать: Сивуха Вера Филиппова

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
03.08.1902 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 54 в АИС восприемники Василий Исидоров Непша Анастасия Адрианова Роговская
Смерть
04.08.1902 ст.
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
1 нед. от пр. слабости
Похороны
07.08.1902 ст.
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.227 стр. 22 в АИС на сельском кладбище

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