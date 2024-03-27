Мухаметьянов Ишмухамет
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Валеева Маусиля Ишмухаметовна
Мать ребёнка: Мухаметьянова ?
Рождение ребёнка
05.02.1933
Сын: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович
Мать ребёнка: Мухаметьянова ?
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Кяфия Ишмухаметовна
Мать ребёнка: Мухаметьянова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметьянова Газиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газима Ишмухаметовна
Мать ребёнка: Мухаметьянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнагабдинова Мунжима Ишмухаметовна
Мать ребёнка: Мухаметьянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минзифа Ишмухаметовна
Мать ребёнка: Мухаметьянова ?
Смерть
Неизвестно
зяк ишметово