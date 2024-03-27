Мухаметьянов Ишмухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянов Ишмухамет

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Валеева Маусиля Ишмухаметовна

Мать ребёнка: Мухаметьянова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1933

Сын: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Мать ребёнка: Мухаметьянова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Кяфия Ишмухаметовна

Мать ребёнка: Мухаметьянова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметьянова Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газима Ишмухаметовна

Мать ребёнка: Мухаметьянова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнагабдинова Мунжима Ишмухаметовна

Мать ребёнка: Мухаметьянова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минзифа Ишмухаметовна

Мать ребёнка: Мухаметьянова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
зяк ишметово
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