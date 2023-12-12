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Казанцова Парасковья Андреевна
Казанцова Парасковья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Пол
Женский
Отец
Казанцов Андрей Семенович
1753 г.р.
Мать
Казанцова Новоселова Фекла Федотовна
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Казанцов Андрей Семенович
Мать:
Казанцова Новоселова Фекла Федотовна
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